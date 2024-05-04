04 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 04.05.2024
ABONE OL
Aydın’da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA