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Yusufeli Viyadüğünde sona yaklaşıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Yusufeli Viyadüğünde sona yaklaşıldı

Artvin'de yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle değişen karayolu ağı kapsamında inşa edilen Yusufeli Merkez Viyadüğü inşaatında sona gelindi. Viyadüğün inşaatı tamamlanırken, asfaltlama çalışması devam ediyor.

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