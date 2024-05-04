Binlerce yıl öncesine ait! Turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı

Adıyaman'da Roma ve Bizanslılar tarafından kullanılan binlerce yıllık Turuş Kaya Mezarlarının turizme kazandırılması için kazı ve temizleme çalışmaları başladı.



Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu üzerinde Kuyulu köyü sınırlarında bulunan Turuş Kaya Mezarları'da son üç yılda yapılan temizleme ve kazı çalışmalarında 60 mezar ortaya çıkartıldı. Bu yıl Nisan ayında başlayan kazı çalışmalarında şuana kadar 2 kaya mezar ortaya çıkartılırken, mezarlar yeniden temizleniyor.