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Mardin Nusaybin'de iş yerine silahlı saldırı kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
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Mardin Nusaybin’de iş yerine silahlı saldırı kamerada

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 2 şüphelinin motosikletle gelip iş yerine silahla ateş açması güvenlik kamerasına yansıdı.

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