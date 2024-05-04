Araba camlarında bulunan kodlar bakın ne işe yarıyor!

Kodun devamında ise E harfiyle başlayan kısım, ülke kodları hakkında bilgi verir. Örneğin, M, AS ve DOT kodları ABD Ulaştırma Bakanlığı standardına uygunluğu gösterirken, ECE R43 kodu Avrupa güvenlik standartlarını ifade eder. Eğer CCC E000199 ve E000039 ibareleri varsa, bu da camların Çin güvenlik standartlarına uygun olduğunu gösterir.

Bu kodlar aynı zamanda aracın kaza geçirip geçirmediğini de gösterir. Özellikle kazalı araçların camlarında bu kodlar incelenerek aracın durumu hakkında fikir edinilebilir.