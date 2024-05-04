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Araba camlarında bulunan kodlar bakın ne işe yarıyor!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Araba camlarında bulunan kodlar bakın ne işe yarıyor!

Araba camlarında sıkça gördüğümüz ancak çoğu kişinin dikkatini çekse de anlamını bilmeyebileceği kodlar, aslında araç hakkında önemli bilgiler barındırır. İşte, araba camlarında bulunan kodların anlamları...

Her arabanın camlarında bulunan kodlar, genellikle göz ardı edilen ancak aslında aracın önemli detaylarını barındıran bir bilgi kaynağıdır. Bu kodlar, araç almadan önce veya bakım yaparken dikkate alınması gereken önemli bilgiler sağlar.

Camın alt köşesinde yer alan kodlar, camın üreticisinin adıyla başlar ve camın türüyle devam eder. Cam türü bize camın özelliklerini ve kalitesini gösterir.

Bu türler genellikle Roma rakamlarıyla ifade edilir:

I - Güçlendirilmiş ön cam

II - Standart çok katmanlı ön cam

III - İşlenmiş çok katmanlı ön cam

IV - Plastik cam

V - Işık geçirgenliği %70'in altında olan diğer camlar (ön cam hariç)

VI - %70'in altında ışık geçirgenliği olan çift cam

Kodun devamında ise E harfiyle başlayan kısım, ülke kodları hakkında bilgi verir. Örneğin, M, AS ve DOT kodları ABD Ulaştırma Bakanlığı standardına uygunluğu gösterirken, ECE R43 kodu Avrupa güvenlik standartlarını ifade eder. Eğer CCC E000199 ve E000039 ibareleri varsa, bu da camların Çin güvenlik standartlarına uygun olduğunu gösterir.

Bu kodlar aynı zamanda aracın kaza geçirip geçirmediğini de gösterir. Özellikle kazalı araçların camlarında bu kodlar incelenerek aracın durumu hakkında fikir edinilebilir.

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