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Balıkesir açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı! Yunanistan unsurları tarafından geri itildiler

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Balıkesir açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı! Yunanistan unsurları tarafından geri itildiler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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