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Adana'da yıldırım isabet eden kişi öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Adana’da yıldırım isabet eden kişi öldü

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir kişi, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

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