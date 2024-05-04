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Küçükçekmece'de caminin abdesthanesini sağanaktan dolayı su bastı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Küçükçekmece’de caminin abdesthanesini sağanaktan dolayı su bastı

Küçükçekmece'de bir caminin abdesthanesi sağanak dolayısıyla sular altında kaldı.

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