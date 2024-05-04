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Bafra Ovası'nda karpuz fidelerinin dikimine başlandı

Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Bafra Ovası’nda karpuz fidelerinin dikimine başlandı

Samsun'da, Bafra Ovası'nda ilk karpuz fideleri, toprakla buluşturuldu.

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