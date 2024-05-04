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Zonguldak'ta sokak kedisi, kulağındaki tümörle veteriner hekimin ayağına gitti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
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Zonguldak’ta sokak kedisi, kulağındaki tümörle veteriner hekimin ayağına gitti

Zonguldak’ta bir sokak kedisi, başını yan tutarak veteriner hekimin ayağına gitti. Kedide anormallik olduğunu fark eden hekim, muayenede kulağında tümör olduğunu fark etti. Kedi tedavi altına alındı.

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