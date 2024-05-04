Babasına kaza yaptığını telefonda polise söyletti! Alkollü sürücünün promili 1.92 çıktı

Bunun üzerine polis, Ebru Ş.'nin babasıyla konuşarak kızının trafik kazası yaptığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ebru Ş., alkolmetreye üflemekte de polislere güçlük çıkardı. Polisin iknası sonucu alkolmetreye üfleyen Ebru Ş.'nin 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi. Ebru Ş. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza yapan otomobil ise yediemin otoparkına çekildi.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.