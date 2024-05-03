YKS'de dünyadan izole "kapalı matbaa süreci" başladı





AA, KAPALI MATBAA MERKEZİNİ GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, 8-9 Haziran'daki YKS öncesi 100'ün üzerinde ÖSYM görevlisinin, soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için dış dünyadan izole yaşayacakları kapalı merkezi görüntülemişti. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, burada AA'ya yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki tek, dünyada da sayılı kapasiteye sahip matbaa teknolojisini kullanıyoruz." ifadesine yer vermişti.



Ersoy'un açıklamalarına göre, merkezde tek bir pencere dahi bulunmuyor, havalandırma işlemi özel sistemlerle yapılıyor ve içeriye 7 gün 24 saat oksijen pompalanıyor. 20 bin metrekarelik merkezde, tek bir noktada dar bir alanda temiz havayla temas sağlanabiliyor.



3 milyonun üzerinde başvuru yapılan YKS oturumları için bu sene 5,5 milyona yakın soru kitapçığının baskı süresi 30 günü bulacak. Bir sınıfta dağıtılan kitapçıklardaki soruların ve cevapların yerleri değiştirilecek. Dolayısıyla birbirine eş iki kitapçık bulmak mümkün olmayacak. Bu yıl YKS sorularının basımı için 1500 ton kağıt kullanılacak.

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