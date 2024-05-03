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Gaziantep'te 2,5 milyon TL değerinde sahte deterjan ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Gaziantep’te 2,5 milyon TL değerinde sahte deterjan ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin bir iş yerine yaptığı operasyonda piyasa değeri 2 milyon 550 bin TL olan 13 bin 450 kilogram sahte deterjan ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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