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Üreme öncesi carettaların yuva yaptığı sahili öğrenciler temizledi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Üreme öncesi carettaların yuva yaptığı sahili öğrenciler temizledi

Akdeniz'in simgesi caretta carettaların yumurtalarını bırakmak için kumsala çıkmaya başlayacak olması nedeniyle Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrenciler, üreme alanlarını temizledi.

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