Uzmanlardan kene uyarısı: Kanamalı ateşli vakalar artıyor

Hastalık genellikle ateş, üşüme-titreme, baş ağrısı yaygın kas ağrıları, bulantı-kusma, ishal, yüzde kızarıklık, karaciğerde büyüme ve kanama bulguları ile kendini gösterir. Ateş, kırıklık, kas ağrısı, iştahsızlık, baş ağrısı, aşırı duyarlılık, sırt ağrısı, kol ve bacaklarda ağrı, mide bölgesinde ağrı, bel bölgesinde ağrı gibi belirtiler ile ani olarak başlar. Bazen kusma, karın ağrısı ve ishal de bulgular arasında yer alır. Gövde ve kol ve bacaklarda cilt içi kanama görülebilir. Burun kanaması, diş eti kanaması ve değişik alanlarda kanama bulguları bulunabilir. Hastalığın kuluçka süresi kene ısırmasından sonra 2-14 gün arasında değişir. Fakat genellikle 2-7 gün içerisinde belirti gösterir. Tedavide erken teşhis ve uygun tedavi çok önemlidir" dedi.