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Hakkari'de mayıs ayında karla mücadele sürüyor!

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Hakkari’de mayıs ayında karla mücadele sürüyor!

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Doski Vadisi’nde mayıs ayına rağmen karda yürütülen yol açma çalışmaları devam ediyor.

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