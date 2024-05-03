03 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da ailesini rehin alan kişiyi polis ikna etti

Bursa'da ailesini rehin alan kişiyi polis ikna etti

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.05.2024 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
ABONE OL
Bursa’da ailesini rehin alan kişiyi polis ikna etti

Son dakika haberine göre Bursa'nın Osmangazi ilçesinde annesi, babası ve 2 kardeşini bıçakla rehin alan kişi, polis ekiplerince ikna edilerek teslim oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA