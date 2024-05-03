03 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tartıştığı kadını boğazından bıçaklayıp öldüren saldırgan yakalandı

Tartıştığı kadını boğazından bıçaklayıp öldüren saldırgan yakalandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 03.05.2024
ABONE OL
Tartıştığı kadını boğazından bıçaklayıp öldüren saldırgan yakalandı

Ankara’da tartıştığı kadını boğazından bıçaklayıp öldüren şahıs yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA