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Kastamonu'da firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Kastamonu’da firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı

Kastamonu'da hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, üzerinde uyuşturucuyla yakalandı.

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