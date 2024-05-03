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Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Şanlıurfa’da sağanak etkili oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kırsalda da etkili olan yağış nedeniyle bazı ekili alanlar zarar gördü.

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