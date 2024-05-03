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Şizofreni hastası oğluyla birlikte yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
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Şizofreni hastası oğluyla birlikte yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Burdur’da şizofreni hastası oğluyla birlikte yaşayan ve 5 yıldır yatalak olan yaşlı kadından haber alamayan yakınları komşularına haber verince eve giden komşular kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine haber verdi. Eve giren polis ve sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

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