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Öldürüp gömmüşlerdi! Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
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Öldürüp gömmüşlerdi! Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı

Sakarya’da 20 gündür kayıp olarak aranan ve ağaçlık alanda toprağa gömülü halde bulunan şahsın ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrolle 3’ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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