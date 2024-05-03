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Ankara'da vahşet! Sokakta tartıştığı iki kadından birinin boğazını kesti

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Ankara’da vahşet! Sokakta tartıştığı iki kadından birinin boğazını kesti

Ankara'nın Sincan ilçesinde S.K. (34), sokakta tartıştığı Edanur K.'yı (28) boğazından bıçaklayarak öldürdü, araya girmeye çalışan Nur G.'yi de yaraladı. Olay sonrası kaçan S.K., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

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