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Şırnak'ta öğrenci servisinin kamyonla çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Şırnak’ta öğrenci servisinin kamyonla çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrenci servisi ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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