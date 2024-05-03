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Beyoğlu'nda inşaat çalışmasında mühimmat bulundu

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Beyoğlu’nda inşaat çalışmasında mühimmat bulundu

Beyoğlu'nda inşaat çalışması sırasında mühimmat bulundu.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 10:30 sıralarında Beyoğlu İlçesi Örnektepe Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde devam eden Beyoğlu Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu inşaat alanında 30 adet askeri mühimmat bulunmuştur. Korozyona uğrayan havan topu olduğu değerlendirilen mühimmat, savcılık talimatıyla bertaraf edilmek üzere emniyet birimlerimizce muhafaza altına alınmıştır"

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