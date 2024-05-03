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Osmaniye'de sağanak etkili oldu

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Osmaniye’de sağanak etkili oldu

Osmaniye'de gece başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Alt geçitte mahsur kalan araçları itfaiye ekipleri kurtarırken, tıkanan mazgalları açmak için çalışmalar sürüyor.

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