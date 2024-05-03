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Kocaeli'de 5. kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı kadın öldü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Kocaeli’de 5. kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı kadın öldü

Son dakika haberine göre Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 92 yaşındaki Nebahat Altıparmak, yaşadığı apartmanın 5. katından düşerek hayatını kaybetti.

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