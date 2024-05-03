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Kütahya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Kütahya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptıkları esnada suçüstü yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

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