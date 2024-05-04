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Bodrum'da ana isale hattı patladı! Yollar göle döndü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Bodrum’da ana isale hattı patladı! Yollar göle döndü

Bodrum’un Torba Mahallesi'nde ana isale hattı patladı, yollar adeta göle döndü. Yolda trafik akışı alternatif güzergahtan kontrollü olarak sağlanıyor.

Torba Rıza Anter Caddesi Yeni Otogar önünde ana isale hattı patladı. Patlama sonrası tonlarca su yola aktı. Yol, dereye döndü.

İhbarın ardından zabıta, polis ve MUSKİ ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yolda trafik akışı alternatif güzergahtan kontrollü olarak sağlanıyor.

Patlağın olduğu noktada onarım için çalışma başlatılacak.

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