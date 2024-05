Kuverden sonra şimdi de "servis ücreti" eklendi! Vatandaş isyan etti! Tüketici derneklerinden uyarı: Sakın ödemeyin

"İŞLETMELER BU UYGULAMALARDAN BİR AN EVVEL VAZGEÇSİNLER"

İşletme sahiplerini uyaran Saraçlı, "Bu tür uygulamalarla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı bir genelge yayınlayacak. Bu genelge içeriği hazırlandı. Her türlü haksız ticari işlemler adı altında yapılan her türlü işlemler kapatma cezaları, hapis cezaları hatta ve hatta ticaretten men cezalarına kadar boyutlara ulaşacak. Bunun da Resmi Gazete de yayınlanmasıyla birlikte aslında var olan bir genelgenin genişletilmiş şekliyle yayınlanmış olacak ve bu konuda Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığıyla birlikte senkronize bir şekilde çalışıyorlar. İşletmeler bu uygulamalardan bir an evvel vazgeçsinler. Çünkü denetimlere girdiklerinde geriye dönük incelemelerde çok ciddi cezai boyutlara ulaşacaktır" diye konuştu.