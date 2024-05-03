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Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Doğu Akdeniz’de fırtına uyarısı!

Son dakika haberine göre Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu. Fırtınanın, pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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