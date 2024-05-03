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Ankara'da aranan 868 kişi yakalandı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Ankara’da aranan 868 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Ankara'da, polis ve jandarma operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 868 kişi yakalandı.

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