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Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Batı Akdeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

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