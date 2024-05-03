İstanbul’da oğul vahşeti! Babasını defalarca bıçakladı





Olay, sabah saatlerinde Silivri Büyükçavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde evde babası Selamet Kanat ile henüz bilinmeyen nedenle tartışan 22 yaşındaki O.K. kendisine bıçakla zarar verdikten sonra babasını boğazından bıçakladı.