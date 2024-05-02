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Yalova’da AVM’deki avize alev alev yanarak düştü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024
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Yalova’da AVM’deki avize alev alev yanarak düştü

Yalova kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinin dev avizesi alevler içinde yanarak düştü.

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