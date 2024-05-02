İstanbul'da seyir halindeki minibüs alev alev yandı
İstanbul Maltepe'de seyir halindeki bir minibüste yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyürken, dumandan etkilenen araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Maltepe Sahili'nde seyir halindeki beyaz eşya tamir servisine kapalı kasa minibüste yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Dumandan etkilenen araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Maltepe Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda saat 14.00 sıralarında Orhan Güngül yönetimindeki 34 BLT 048 plakalı beyaz eşya tamiri servisine ait minibüs, seyir halindeyken yandı.
Araçtan çıkan dumanları gören sürücü Güngül kaldırıma çıktı. Güngül ve yanında bulunan iş arkadaşı Kerem Talha Şener araçtan inerek yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dumandan etkilenen sürücü Orhan Güngül ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç ise kullanılmaz hale geldi.
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