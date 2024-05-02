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Sakarya'da kan donduran olay! 16 yaşındaki çocuk ölü doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürdü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024
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Sakarya’da kan donduran olay! 16 yaşındaki çocuk ölü doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürdü

Sakarya'da 16 yaşındaki bir kız çocuğu ölü olarak bir bebek dünyaya getirdi. Çocuk, ölü doğan bebeği poşete koyarak hastaneye götürdü. Olayın haber verilmesi sonrası polis soruşturma başlattı.

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