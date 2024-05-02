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Sivas'ta tehlikeli oyun faciaya neden olmadan son buldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
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Sivas’ta tehlikeli oyun faciaya neden olmadan son buldu

Sivas’ta evinin balkonunda oynayan çocuk rüzgarında etkisiyle kapanan pencere ve balkon demiri arasında mahsur kaldı. Yürekleri ağızlara getiren görüntüler sonrası itfaiye ekipleri çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.

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