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Kafe yarım saat içinde küle döndü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024
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Kafe yarım saat içinde küle döndü

Küçükçekmece Gölü kenarındaki bir kafede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kafeyi küle döndürürken, yaklaşık 5 milyon TL’lik zarar meydana geldi.

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