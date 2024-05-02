Başakşehir’de bir iş yerinde korkutan patlama! O anlar kamerada

Yaralıya müdahale eden Mehmet Üresin ise, "Parlama oldu, ne olduğunu anlamadık. Arkadaş içeriye koştu. Arkadaşın eline yüzüne su çarptık. Sonra Arkadaş kendine geldi ama iş yerinde patlamalar devam etti. Kimyasal ile ilgili bir şeyler üretiyorlar ama ne üretildiğini bilmiyoruz.'' dedi.

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