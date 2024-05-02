Sivas’ta feci kaza! Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç araziye devrildi | Yaralılar var

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yoldan çıkarak araziye yan yattı. Kazada sürücü M.B. ile araçta bulunan A.Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.