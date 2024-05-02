Konya’da dehşet! Trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü





Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kalbine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Fevzi B., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Olaya karışan M.K.'nin daha sonra suç aleti bıçakla birlikte emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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