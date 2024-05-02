Şanlıurfa'da sel suları mahallede paniğe neden oldu
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde evlerinde oturan vatandaşlar, yağışsız bir havada gelen sel sularıyla büyük bir şok ve panik yaşadı. Bir otomobilin sürüklendiği selde şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.
Bulduğu her şeyi önüne katan sel suyu, köprünün girişini de tıkadı. Köprü girişinde biriken çalı ve ağaç dalları nedeniyle köprüde yıkılma tehlikesi de yaşandı. Çalı ve dalların bir kısmı suyun şiddetine kapılıp giderken kalanlar ise çağrılan iş makinesi tarafından temizlendi. İlk belirlemelere göre şu ana kadar park halindeki bir otomobilin suya kapıldığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirlendi.
YETKİLİLER UYARDI
Öte yandan meteoroloji de Şanlıurfa için şiddetli yağış, sel ve su baskını uyarısında bulundu. Şanlıurfa Valiliği devletin bütün kurumlarını yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri de tüm ekiplerini teyakkuza geçirdi.
Mahallede yaşayan Aziz Birden, yukarı bölgelerde yaşanan yağış nedeniyle sel yaşandığını ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını belirtti.
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