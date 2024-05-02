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Şırnak'ta feci kaza! Kamyon ile kamyonetin çarpıştı: Yaralılar var

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 02.05.2024
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Şırnak’ta feci kaza! Kamyon ile kamyonetin çarpıştı: Yaralılar var

Şırnak'ın İdil ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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