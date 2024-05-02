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Asrın Felaketi'nde 96 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'na ilişkin yargılama başladı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
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Asrın Felaketi’nde 96 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı’na ilişkin yargılama başladı

"Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nda 96 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasına ilişkin 1 sanığın yargılanmasına başlandı.

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