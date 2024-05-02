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Seyhan Nehri'ne atlayıp kaybolduğu iddia edilen kişi aranıyor

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024
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Seyhan Nehri’ne atlayıp kaybolduğu iddia edilen kişi aranıyor

Adana'da, Seyhan Nehri'ne kimliği belirsiz bir erkeğin atlayıp, suda kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmasına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

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