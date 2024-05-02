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Boşanma aşamasındaki karısını boğarak öldürdü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
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Boşanma aşamasındaki karısını boğarak öldürdü

Sultanbeyli’de 36 yaşındaki Hivda T., boşanma aşamasında olduğu Mehmet T. tarafından boğularak öldürüldü. Gözaltına alınan ve şizofreni hastası olduğu öğrenilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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