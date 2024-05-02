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Bıçakladığı kuzenine 'arkadaşlarını öldüreceğim' dedi, cinayet işledi

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024
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Bıçakladığı kuzenine ’arkadaşlarını öldüreceğim’ dedi, cinayet işledi

Başakşehir'de 15 yaşındaki A.R.Ç., 4 ay önce kuzenini bıçakladı. Kuzenine "seninle arkadaşlık edenleri öldüreceğim" diyen A.R.Ç. dün akşam kuzeninin yanındaki arkadaşını öldürdü.

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