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Konya'da midibüsle panelvan çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 02.05.2024
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Konya’da midibüsle panelvan çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre Konya'nın Karapınar ilçesinde midibüs ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 24 kişi yaralandı.

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