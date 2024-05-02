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Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza! Seferler yapılamıyor

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024
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Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza! Seferler yapılamıyor

Son dakika haberine göre Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında teknik arıza yaşandı. Arıza nedeniyle Taksim-Kabataş arasında seferler yapılamıyor.

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